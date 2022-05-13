Альпинист Монголии водрузил государственный флаг на самой высокой вершине Европы

победитель Б. Ням-Очир

CentralAsia (MNG) - Международный фестиваль горных экстремальных видов спорта прошел на Эльбрусе в тринадцатый раз. С 4 по 8 мая сильнейшие скайраннеры страны преодолели несколько дистанций в высокогорье в рамках соревнований Red Fox Elbrus Race 2022. Фестиваль собрал почти 170 участников, профессионалов и любителей, из России, Киргизии, Монголии.

Ежегодно в рамках фестиваля экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race–2022 проводится турнир по скоростному скалолазанию.

Член «Горизонта альпинистского клуба» Б. Ням-Очир, представлявший на турнире Монголию, финишировал 3.13.16 и завоевал золотую медаль в категории ski races. Что касается члена UB Hiking Club Д.Отгонхуу, который также выступал в той же категории, финишировал четвертым с результатом 3.51.55.

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