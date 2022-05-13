NASA предлагает поучаствовать в летном испытании космического корабля Boeing-2

CentralAsia (MNG) - На официальном сайте ведомства всем желающим предлагается подать заявку на участие в «глобальной социальной сети NASA», которая будет освещать испытания орбитального полета Boeing-2 (OFT-2) на Международную космическую станцию.

Это второе беспилотное летное испытание космического корабля Boeing CST-100 Starliner для программы NASA. Запуск запланирован на вечер 19 мая по восточному времени.

Пользователям нужно создать учётную запись на Facebook и вести блог в Twitter или Instagram о миссии OFT-2. Участники должны «активно использовать разные платформы и инструменты для продвижения информации», а также «иметь предыдущие публикации, которые набрали много просмотров».

Регистрация и участие в проекте бесплатные, отмечается в сообщении. Следить за событиями можно будет в Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Twitch, NASA TV или в приложении NASA.

Испытание орбитального полета Boeing Starliner-2 (также известное как Boe-OFT 2 ) является запланированным повторением первого испытания орбитального полета Boeing, на котором возникли проблемы с программным обеспечением. Необитаемых миссия испытает Boeing Starliner космического аппарата в рамках НАСА «s программы Commercial Crew , планируется к запуску на 2 апреля 2021 года Starliner ОСТ-2 миссии планируется последние семь четырнадцать дней, в течение которых космический корабль Starliner продемонстрирует возможности сближения и стыковки с Международной космической станцией (МКС) с последующей расстыковкой и посадкой в западной части Соединенных Штатов.

Это первая запланированная стыковка Starliner после того, как в декабре 2019 года рейс не смог встретиться со станцией из-за аномалии с часами истекшего времени миссии (MET) космического корабля. 6 апреля 2020 года Boeing объявил, что они повторят испытание орбитального полета, чтобы доказать и выполнить все задачи испытаний. Четырехмесячное расследование первого испытания на орбите привело к тому, что компания Boeing предложила провести еще одно испытание систем космического корабля без экипажа. НАСА приняло предложение Boeing совершить еще один испытательный полет без экипажа без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков с расчетной наличной стоимостью в $410 млн. В миссии планируется использовать аппаратуру Starliner и Atlas V. изначально планировалось использовать на летных испытаниях с экипажем.

Второй Atlas V N22, получивший обозначение AV-082, запустит космический корабль Starliner во второй испытательный полет без экипажа на Международную космическую станцию . Капсула предназначена для стыковки с космической станцией, а затем возвращения на Землю для приземления в западной части Соединенных Штатов после орбитального рейса перед полетом Boeing Crewed Flight Test.

Starliner OFT-2 - это второй полет Atlas V без обтекателя полезной нагрузки и с двухмоторным разгонным блоком Centaur . Двухмоторный Centaur использует два RL10 и требуется для полетов Starliner, чтобы обеспечить траекторию запуска, позволяющую безопасно прервать полет в любой момент миссии.

источник: IDAX

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