Lorinet Foundation запустил проект «Исследование ландшафта трудоустройства молодежи в Монголии»

CentralAsia (MNG) - 10 мая 2022 года Lorinet Foundation запустил «Исследование ландшафта трудоустройства молодежи в Монголии». В мероприятии приняли участие более 60 представителей государственного и частного секторов, а также несколько участников из сектора развития, включая международные НПО и организации гражданского общества.

Мероприятие было отмечено панельной дискуссией на тему «Повышение занятости и занятости среди монгольской молодежи». Участники дискуссии обсудили вопросы, связанные с переходом молодых людей от учебы к работе, и рассмотрели роли различных заинтересованных сторон в решении проблем, связанных с безработицей среди молодежи.

Этот отчет был заказан Фондом Lorinet Foundation в прошлом году. Предполагается оказывать поддержку политикам, работодателям, партнерам по развитию и всем заинтересованным сторонам, работающим над темой занятости молодежи, в принятии ими решений и, следовательно, улучшать результаты их действий.

Lorinet Foundation теперь намерен вкладывать больше средств в программы и решения, которые позволяют молодым людям получить навыки, необходимые для трудоустройства и предпринимательства, чтобы они могли построить будущее для себя и своих сообществ.

Lorinet Foundation — это семейный фонд с офисами в Швейцарии, Сингапуре и Монголии. Основанный Болором Чойямтсом Лорине и Пьером Лорине в 2013 году, фонд возглавляется с целью оказания положительного и устойчивого влияния на жизнь детей, молодежи и семей, живущих в уязвимых сообществах.

источник: Lorinet Foundation

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