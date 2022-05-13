Монголия: заключительное заявление о визите сотрудников МВФ в 2022 году

CentralAsia (MNG) - Монголию бьют глобальные потрясения и проблемы на ее границах. Экономика движется к стагфляции со значительными рисками снижения, даже несмотря на то, что Монголия переживает бум экспортных цен.

Денежно-кредитную политику пока следует приостановить, учитывая уже принятые меры и поскольку высокая инфляция во многом обусловлена глобальным ростом цен и перебоями в поставках. Дальнейшее ужесточение может потребоваться, если начнет возникать спираль заработной платы и цен. Однако жесткая фискальная и квазифискальная политика и большая гибкость обменного курса также необходимы для поддержки усилий денежно-кредитной политики, направленных на обеспечение внешней и внутренней стабильности цен. Любая дополнительная фискальная поддержка для облегчения экономических трудностей — помимо объявленных мер — должна быть направлена на уязвимые слои населения.

Глубокие налогово-бюджетные, финансовые, структурные и управленческие реформы, необходимые для повышения устойчивости к внешним потрясениям, должны быть продолжены. В соответствии со своим мандатом Банк Монголии (БM) должен проводить проверку качества активов (AQR) банков и использовать все свои полномочия для обеспечения надежного процесса IPO, который не угрожает финансовой стабильности.

Укрепление управления имеет решающее значение, особенно для решения проблемных кредитов Банка развития Монголии (БРM).

Монголия сильно пострадала от глобальных потрясений и проблем на обеих границах

Несмотря на похвальный успех правительства в обуздании пандемии и открытии границ Монголии для международных поездок, постоянное закрытие границ Китаем нарушило способность Монголии экспортировать и пожинать плоды повышения экспортных цен. Сбои в импорте продовольствия через Россию и Китай, а также другие перебои с поставками также наносят ущерб экономической активности и повышают риски для продовольственной безопасности, усугубляя экономические трудности, вызванные ростом мировых цен на топливо и продукты питания.

Благодаря этим факторам инфляция значительно превысила целевой показатель БМ и ускорилась после начала войны в Украине. Снижение объемов экспорта и рост импорта из-за повышения цен и высвобождения неудовлетворенного спроса привели к усилению валютного давления и сокращению международных резервов.

Долгожданное восстановление после пандемии будет отложено

Перспектива стагфляции. Ожидается, что в 2022 году экономика вырастет на скромный 1 процент вместо 7 процентов, прогнозируемых в ноябре 2021 года, поскольку длительное закрытие китайских границ сказывается на экспорте и внутренней активности, а снижение реальной заработной платы негативно сказывается на внутреннем потреблении. Перебои с импортом из России и Китая также могут негативно сказаться на активности. Ожидается, что инфляция останется высокой и составит в среднем 14½ процента в 2022 году, что отражает рост мировых цен.

Перспективы неопределенные и подвержены значительным рискам снижения

Перспективы неопределенны и подвержены значительным рискам ухудшения, связанным с волатильностью цен на сырьевые товары; продленное закрытие границы с Китаем; эскалация санкций против России; ужесточение глобальных условий финансирования и риск повторения пандемии.

Среднесрочный прогноз остается благоприятным

Если нарушения границ и геополитические потрясения будут устранены к концу года, Монголия имеет все возможности для получения экономической выгоды от благоприятных цен на сырье и от добычи подземного рудника Оюу-Толгой, начиная с 2023 года. Ускорение роста до более чем 6 процентов в 2023–2025 годах и высокие цены на сырьевые товары могут увеличить внешнее и бюджетное сальдо.

Первостепенная потребность в более жесткой политике

Сдерживание инфляции. Поскольку инфляция в значительной степени была вызвана факторами предложения, неподконтрольными BOM, а также с учетом мер, недавно принятых BOM, и низкого роста, денежно-кредитная политика должна оставаться пока без изменений и зависеть от данных. Тем не менее, БM должен продолжать проявлять бдительность, чтобы гарантировать, что инфляционные ожидания не станут незаякоренными (самореализующимися). С этой целью БM должен внимательно следить за инфляционным воздействием различных мер поддержки правительства с 2020 года, значительным реальным повышением минимальной пенсии и предстоящим повышением минимальной заработной платы. Если начнет материализоваться спираль цен и заработной платы, потребуется дальнейшее ужесточение. Помимо денежно-кредитной политики, квазифискальные операции, которые БМ был вынужден продолжать до конца 2022 года, должны быть немедленно прекращены, поскольку такая нецелевая поддержка только усиливает инфляционное и валютное давление в экономике с ограниченным предложением, тем самым подрывая влияние ужесточения монетарная политика. Поэтапный отказ от квазифискальных операций также обеспечит операционную независимость БM и поможет выполнить обязательства Монголии перед МВФ в рамках чрезвычайной финансовой помощи 2020 года.

источник: МВФ

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