Министр здравоохранения Монголии провел встречу с директором миссии USAID на Филиппинах

CentralAsia (MNG) - 12 мая министр здравоохранения С.Энхболд принял директора миссии Агентства США по международному развитию (USAID) на Филиппинах Райана Уошберна и других представителей агентства.

В начале встречи министр здравоохранения выразил благодарность директору миссии USAID за приезд в Монголию для ознакомления с текущим состоянием сектора здравоохранения страны и проведения встречи для определения приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества.

Подчеркнув масштабные проекты, ранее реализованные правительством США по укреплению сектора здравоохранения, он отметил, что страна внесла ценный вклад в обеспечение Монголии крайне необходимым медицинским оборудованием, лекарствами, диагностическими инструментами и средствами индивидуальной защиты, предоставив поддержку и помощь в размере $8,5 млн на борьбу с пандемией.

Затем министр выразил благодарность от имени правительства Монголии, а также лично за пожертвование более 1 миллиона доз вакцины Pfizer-BioNTech через COVAX, и подчеркнул, что вакцины широко использовались в качестве третьей прививки вакцины против COVID-19 в Монголии.

В свою очередь, директор миссии USAID на Филиппинах Райан Уошберн поблагодарил министра С.Энхболд за то, что он нашел время для проведения встречи, а также поздравил правительство Монголии, Министерство здравоохранения и медработников страны с успешной борьбой с COVID-19. пандемии и преодоление с минимальными потерями.

Отметив планы ознакомления с работой сектора здравоохранения и его текущим состоянием путем посещения учреждений первичной медико-санитарной помощи и специализированных медицинских центров в рамках визита, он проинформировал министра о решении о дополнительном финансировании через ЮНИСЕФ рекламных работ.

В 2020 году правительство США через USAID предоставило средства в размере $1,2 млн Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ для поддержки ответных мер правительства Монголии на COVID-19.

В ходе встречи г-н Райан Уошберн также представил некоторые медицинские инструменты и расходные материалы, предоставляемые в качестве поддержки учреждениям здравоохранения Монголии в борьбе с пандемией через ЮНИСЕФ.

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