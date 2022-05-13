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Обсуждено монголо-чешское сотрудничество в сфере образования

CentralAsia (MNG) -  11 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Чешской Республике Д.Гансух встретился с доцентом Школы бизнеса Химико-технологического университета, Прага, доктором Петром Штепанеком для обмена мнениями о сотрудничестве в сфере образования .

Стороны договорились оказать поддержку в выдвинутых ранее предложениях по налаживанию контактов между Пражским университетом и Монгольским университетом науки и технологий, увеличению числа студентов по обмену, внедрению программы двойных дипломов.

Ранее между университетами рассмотрены вопросы реализации международных программ двойных дипломов. Показана их роль в инновационном развитии вуза, влияние на формирование инновационной образовательной среды. Рассмотрено их влияние на качество подготовки высококвалифицированных специалистов.

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