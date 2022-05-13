Реализуется проект, финансируемый USAID, по усилению мер реагирования Монголии на COVID-19

CentralAsia (MNG) - Save the Children реализует проект «Техническая помощь для усиления мер реагирования на COVID-19 в Монголии в рамках достижения целей и поддержания эпидемического контроля (EpiC)» в сотрудничестве с некоммерческой организацией человеческого развития FHI 360 при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID). В рамках проекта оказывается поддержка в борьбе с пандемией, проведении профилактических мероприятий и снижении уровня заражения.

В рамках проекта, реализуемого в 11 аймаках, 11 мая было организовано консультационное совещание по улучшению оказания первичной медико-санитарной помощи в сельской местности страны.

Мишель Ланг-Алли

Справочные материалы, подготовленные в рамках проекта, также были представлены Министерству здравоохранения. Материалы считаются важными для сокращения клинических ошибок, стандартизации медицинских услуг и укрепления отношений между персоналом отделений интенсивной терапии, подчеркнула директор Управления здравоохранения USAID Мишель Ланг-Алли.

В ходе консультационного совещания были ознакомлены результаты проведенной оценки необходимости и потребности в снабжении кислородом в учреждениях здравоохранения аймаков и сумов. Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы оказания первичной медико-санитарной помощи, передовой опыт и сотрудничество.

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