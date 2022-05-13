Монголия и Великобритания заинтересованы в заключении соглашения о воздушном сообщении

Мөнхжин Батсумбэр и Аманда Миллинг

CentralAsia (MNG) - 12 мая 2022 года в Улан-Баторе состоялась политическая консультация между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Мөнхжин Батсумбэр

Консультативное совещание проходило под председательством заместителя министра иностранных дел Монголии Б.Мөнхжин и государственного министра по делам Азии и Ближнего Востока Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Аманды Миллинг.

Аманда Миллинг

В ходе консультационной встречи стороны рассмотрели текущее состояние монголо-британских отношений и сотрудничества, а также обменялись мнениями о дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества, включая совместное празднование 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в 2023 году и взаимные визиты на высоком уровне.

Обе стороны также подчеркнули важность запуска Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Монголией и Соединенным Королевством в ближайшем будущем для расширения двустороннего сотрудничества во всех областях. Стороны также обменялись мнениями по некоторым вопросам международных отношений и обсудили предложения и инициативы, направленные на обеспечение региональной безопасности.

Монголия была включена в «улучшенные условия британской системы преференций по Монголия была включена в «улучшенные условия британской системы преференций по импортным тарифам» с 2021 года. Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в области экономического сотрудничества и содействия торговле.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в заключении договора о воздушном сообщении для обеспечения транспортного сообщения.

источник: МИД Монголии

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