Выставка монгольского и японского бизнеса «Golden week» проходит в центре «Misheel Expo»

CentralAsia (MNG) - В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Японией. По случаю этой годовщины Японская торговая палата в Монголии впервые организует бизнес-выставку «Golden week».

В мероприятии, которое пройдет с 13 по 15 мая в выставочном центре Misheel Expo, принимают участие компании, занимающиеся торговлей, производством и услугами между двумя странами и представленные японским менеджментом.

Во время монгольско-японской бизнес-выставки «Golden week» участники представят проекты, реализованные и реализуемые в Монголии при содействии страны, а также расскажут о будущих возможностях.

Например, будут проведены обсуждения на тему «Эффективное использование Соглашения об экономическом партнерстве между Монголией и Японией», «Управление и возможности Японии», «Человеческие ресурсы и возможности», а также будет представлен инвестиционный проект «Представление проекта».

Выставка «Golden week» организована JICA в Монголии, Улан-Баторским центром малого и среднего бизнеса и сервисной поддержки и другими организациями.

Одним из основных моментов монгольско-японской бизнес-выставки является мероприятие «Косплей и молодежь». Мероприятие организовано Японской торговой палатой в Монголии и Японской ассоциацией поп-культуры. В рамках мероприятия дети и молодежь, интересующиеся косплеем, будут приглашены на ролевой день, где будут выбраны специальные участники и вручены подарки.

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