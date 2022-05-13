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В Монголии за сутки выявлено 53 новых случая заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Согласно базе данных статистики здравоохранения страны, за последние сутки в Монголии выявлено 53 новых случая заражения COVID-19.

Из новых случаев 38 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и выявлено 15 случаев в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в базе данных статистики здравоохранения страны.

За сутки в Монголии зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 113.

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Коронавирус в Монголии
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