В Туркменистане «к женщинам относятся как к гражданам второго сорта», - обзор IPPF

CentralAsia (TM) - Тотальный контроль и многочисленные запреты властей Туркменистана в отношении женщин привлекли к себе внимание международных организаций в области прав человека.

Международная федерация планирования семьи (IPPF) опубликовала обзор по теме запретов, введенных туркменским правительством в течение последнего месяца, отдельно остановивших на фактическом запрете на аборты. IPPF призывает международное сообщество к действиям против вопиющих нападок на права женщин в Туркменистане.

«Туркмены надеялись, что их новоназначенный президент Сердар Бердымухамедов пойдет более прогрессивным путем, чем его отец, но жестоко ошиблись. С апреля 2022 года правительство вывело контроль над женским телом на совершенно новый уровень: ввело фактический запрет на аборты, ввело запрет на ряд косметических услуг, запретило женщинам сидеть на передних сиденьях частных автомобилей и ограничило возможности для мужчин водителей такси перевозить женщин», - говорится в сообщении IPPF.

В обзоре отдельно отмечается проблема доступа к услугам по прерыванию беременности, разрешенный срок которого в Туркменистане был ограничен с 12 до пяти недель. "В одночасье правительство обнародовало закон, который изначально был принят в 2015 году, без каких-либо консультаций с общественностью, то есть фактически он был принят и опубликован тайно", отмечает IPPF.

Как отмечается в сообщении этот закон фактически запрещает аборты, поскольку большинство женщин даже не знают, что они беременны на 5-й неделе беременности: «В результате женщины обречены на мучения, некоторых вынуждены продолжать беременность против своей воли, в то время как у других не будет иного выбора, кроме как пройти через систему и получить разрешение на процедуру от медицинского комитета, что задерживает критически важную медицинскую помощь и подвергает их большему риску - без гарантии, что помощь будет оказана».

«Комитет может принять решение об утверждении процедуры после 5 недель по социальным причинам, тесно связанным с семейной ситуацией (например, разрешено в случае смерти мужа, в случае развода, а также в случае изнасилования), женщины, которые не могут сделать аборт в таких обстоятельствах, могут быть вынуждены искать врача, который может провести эту процедуру нелегально, часто за огромные деньги", говорится в обзоре и отмечается, что "ужасающая правда заключается в том, что женщины и девочки, живущие в странах с ограничительными законами об абортах, имеют больше шансов умереть, потому что беременность является важным медицинским событием, когда жизненно важно иметь выбор».

Международная федерация планирования семьи в своем отчете отмечает, что «репродуктивное издевательство над женщинами поддерживается пропагандой в государственных СМИ, призывающей женщин иметь восемь детей, а также отсутствием отношений и сексуального образования».

«Кроме того, 50% женщин лишены доступа к противозачаточным средствам, а недавнее исследование показало, что почти 60% женщин чувствуют себя неспособными принимать самостоятельные решения по таким вопросам, как здравоохранение, контрацепция и согласие на секс», - говорится в сообщении IPPF.

В обзоре также отмечается, что у Туркменистана «ужасный послужной список в области прав человека, поскольку к женщинам относятся как к гражданам второго сорта».

«Поскольку из неуклонно лишают телесной автономии, женщины и девочки подвергаются сексуальному и гендерному насилию, проверкам на девственность, принудительным бракам, им запрещается покупать сигареты и получать водительские права», говорится в отчете и приводятся данные ЮНИСЕФ и TürkmenStat (MICS), согласно которому 59% женщин Туркменистана в возрасте 15–49 лет говорят, что муж имеет право бить жену.

Европейская сеть IPPF, являющаяся одной из шести региональных сетей Международной федерация планирования семьи, призывает Европейский Союз, его государства-члены, а также другие международные организации использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты и политику, включая План действий ЕС по гендерным вопросам, для поддержки сексуального и репродуктивного здоровья и прав туркменских женщин.

Организация, работающая более чем в 40 странах Европы и Центральной Азии, отмечает, что в Туркменистане нет закона о домашнем насилии, нет механизмов и национальных программ по предотвращению домашнего насилия.