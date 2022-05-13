Представители Службы безопасности президента и Минобороны Туркменистана посетят Беларусь, Турцию и Германию

CentralAsia (TM) - В мае-августе, согласно решениям Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней от 11 мая , представители Службы безопасности президента и Министерства обороны посетят Беларусь, Турцию и Германию с рабочими поездками.

Всего будут командированы 15 человек. О целях поездок в решениях не сообщается, передает turkmen.news.

Помимо этого, в тот же период комиссия разрешает приезд в Туркменистан 55 специалистам турецких и 13 специалистам итальянских компаний, удовлетворив тем самым просьбы Минобороны и Государственной пограничной службы страны.

В решениях подчеркивается, что выезд и приезд всех этих людей будет осуществлен чартерными рейсами (в том числе и грузовыми). Из этого можно сделать вывод, что вопросы выезда и въезда до конца августа будут решаться Чрезвычайной комиссией, а регулярных пассажирских авиарейсов из Туркменистана и обратно не будет.

Ранее сообщалось, что с первого июня Туркменистан рассматривает возможность возобновления пассажирских авиарейсов в Дубай и Франкфурт.