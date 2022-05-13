Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся на трассе в Казахстане, есть жертвы

CentralAsia (UZ) - В рейсовом автобусе, который опрокинулся на трассе близ Тараза Жамбылской области РК, находились граждане Узбекистана. Помощник водителя и пассажир погибли, десятки человек получили различные травмы, передает телеканал КТК.

После аварии открыты телефоны горячей линии. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС Жамбылской области в Instagram.

По информации ведомства, пассажирский автобус был зарегистрирован в Узбекистане. Он опрокинулся на 571 км трассы Алматы-Ташкент, в 6 км от села Бауыржана Момышулы, что примерно в 60 км от Тараза.

«На базе ДЧС открыты телефоны горячей линии по предоставлению психологической помощи родным и близким пассажиров и водителей, находившихся в пассажирском автобусе, зарегистрированном в Республике Узбекистан», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в аварии погибли двое, травмы получили 33 человека. Между тем, по уточненным данным телеканала КТК, в больницу доставили 48 пострадавших. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 53 человека. Все они - граждане Узбекистана. В автобусе также было сразу восемь газовых баллонов.

«В автобусе находились восемь газовых баллонов. Они отключены, также отключены аккумуляторы. Из-за вероятности взрыва баллонов при транспортировке с места происшествия дежурили расчеты ДЧС», - пояснил начальник караула Жуалынского района ДЧС Жамбылской области Куаныш Мыктыбеков.

ДТП произошло 12 мая на трассе недалеко от Тараза. По предварительным данным полицейских, из-за дождя и града водитель рейсового автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с прицепом трактора. Автобус опрокинулся. Помощник водителя и пассажир погибли. Еще десятки человек получили различные травмы.