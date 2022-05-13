Мэр Душанбе Рустам Эмомали провел переговоры с президентом Туркменистана

CentralAsia (TJ) - Председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали в рамках визита в Ашхабад встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба верхней палаты таджикского парламента.

Глава верхней палаты Таджикистана поздравил президента Туркменистана с победой на выборах главы государства и передал приглашение президента Эмомали Рахмона посетить с рабочим визитом Таджикистан.

Сердар Бердымухамедов принял приглашение.

Отмечается, что стороны рассмотрели широкий круг приоритетных вопросов сотрудничества между двумя странами, в том числе в области торгово-экономических и гуманитарных отношений. Было подчеркнуто, что Туркменистан постепенно становится одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Таджикистана.

В ходе переговоров также было уделено внимание расширению сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и связи, промышленности и сельского хозяйства, в том числе от полной переработки хлопка до производства готовой продукции, а также в сфере образования и культуры.

Кроме того, для укрепления культурных связей было предложено организовать и провести в Таджикистане в 2022-2023 годах Дни туркменской культуры.

Рабочий визит Рустама Эмомали в Туркменистан начался 11 мая. В ходе поездки его сопровождают председатели комитетов и руководитель аппарата парламента.

В первые дни визита он успел встретиться с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеш Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которому «передал братские приветствия и наилучшие пожелания главы Таджикистана Эмомали Рахмона».

Также он провел беседу с председателем Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедовой.

Также в рамках официального визита в Туркменистан Рустам Эмомали 11 мая прогулялся по достопримечательностям Ашхабада

Вчера в Ашхабаде под председательством председателя Халк маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прошел Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России.

В ходе форума были обсуждены вопросы развития сотрудничества в законодательной и других сферах.

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