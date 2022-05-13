экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мэр Душанбе Рустам Эмомали провел переговоры с президентом Туркменистана

CentralAsia (TJ) -  Председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали в рамках визита в Ашхабад встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба верхней палаты таджикского парламента.

Глава верхней палаты Таджикистана поздравил президента Туркменистана с победой на выборах главы государства и передал приглашение президента Эмомали Рахмона посетить с рабочим визитом Таджикистан.

Сердар Бердымухамедов принял приглашение.

Отмечается, что стороны рассмотрели широкий круг приоритетных вопросов сотрудничества между двумя странами, в том числе в области торгово-экономических и гуманитарных отношений. Было подчеркнуто, что Туркменистан постепенно становится одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Таджикистана.

В ходе переговоров также было уделено внимание расширению сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и связи, промышленности и сельского хозяйства, в том числе от полной переработки хлопка до производства готовой продукции, а также в сфере образования и культуры.

Кроме того, для укрепления культурных связей было предложено организовать и провести в Таджикистане в 2022-2023 годах Дни туркменской культуры.

Рабочий визит Рустама Эмомали в Туркменистан начался 11 мая. В ходе поездки его сопровождают председатели комитетов и руководитель аппарата парламента.

В первые дни визита он успел встретиться с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеш Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которому «передал братские приветствия и наилучшие пожелания главы Таджикистана Эмомали Рахмона».

Также он провел беседу с председателем Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедовой.

Также в рамках официального визита в Туркменистан Рустам Эмомали 11 мая прогулялся по достопримечательностям Ашхабада

Вчера в Ашхабаде под председательством председателя Халк маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прошел Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России.

В ходе форума были обсуждены вопросы развития сотрудничества в законодательной и других сферах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • За сутки в Монголии выявлено 45 новых случаев заражения COVID-19
  • Турецкое агентство TİKA выделит около $500 тыс на реставрацию мечети в Бухаре
  • Генеральный секретарь ШОС прибывает с визитом в Узбекистан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com