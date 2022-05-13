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В Северной Корее сообщили о вспышке неизвестной лихорадки

CentralAsia (CA) -  В Северной Корее произошла вспышка неизвестной лихорадки. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

По данным агентства, вспышка затронула 350 тыс. человек, из них 162 тыс. уже прошли лечение. При этом не уточняется, связана ли вспышка с коронавирусной инфекцией.

О первом случае заболевания COVID-19 в Северной Корее стало известно 12 мая. Yonhap писал, что анализы у пациентов взяли 8 мая, их результаты показали заболевание омикрон-штаммом. Затем власти республики объявили о запуске системы вирусного контроля в условиях «максимальной чрезвычайной ситуации». Лидер КНДР Ким Чен Ын во время заседания политбюро призвал пресечь все пути для распространения инфекции и усилить пограничный контроль.

Согласно последним данным на 12 мая, в КНДР за сутки выявили 18 тыс. заболевших коронавирусом, шесть человек умерли из-за инфекции.

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