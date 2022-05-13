Украина потратила на военные нужды $8,3 млрд с 24 февраля

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CentralAsia (CA) - Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Reuters сообщил, что стране с 24 февраля пришлось направить $8,3 млрд на военные нужды. Часть средств перераспределили с других статей расходов.

По словам Марченко, $8,3 млрд были направлены «на все: от закупок и ремонта оружия до финансовой поддержки временных переселенцев». Конкретные статьи расходов Марченко не привел.

Марченко отметил, что Украина в апреле получила только 60% запланированных налоговых поступлений, а также экономическую поддержку из-за рубежа в размере почти $2 млрд, из которых $719 млн — в виде грантов.

Министр пояснил, что если не учитывать иностранную помощь, то в настоящее время налоговые поступления в мае–июне оцениваются в 40-50% от запланированных, если ситуация в стране не ухудшится.