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Казахстан вводит временный запрет на экспорт сахара

CentralAsia (KZ) -  Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев подписал приказ о запрете вывоза сахара с территории Казахстана, который вступит в силу с 23 мая.

«Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого и сахара-сырца тростникового», – говорится в приказе.

С начала года в Казахстане сахар подорожал на 36,1%. Наибольший годовой рост цен зарегистрировали в Алматы (плюс 70,1%), а также в Костанайской (плюс 64,7%), и Жамбылской (плюс 60,5%) областях.

Среди крупных городов Казахстана самые высокие цены на сахар зафиксировали:

В Нур-Султане – 449 тенге за килограмм ($1,3)

В Алматы – 444 тенге за килограмм ($1,2)

В Костанае – 430 тенге за килограмм ($0,99)

За два зимних месяца с начала года в Казахстан завезли 45,4 тысячи тонн тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы на 26,9 млн долларов. Из них почти 93,2%, то есть 42,3 тысячи тонн, импортировали из России. Три тысячи тонн сахара и сахарозы завезли из Бразилии.

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