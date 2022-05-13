МИД Узбекистана обнародовал данные о ДТП с участием пассажирского автобуса в Казахстане

CentralAsia (UZ) - 4 граждан Узбекистана находятся в реанимации, 13 – в отделении травматологии в результате аварии пассажирского автобуса, в котором находились граждане Узбекистана. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба МИД РУз.

Отмечается, что при Генконсульстве в Алматы создан штаб по организации помощи пострадавшим, дипломаты выехали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области Казахстана произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находились граждане Узбекистана.

В автобусе, который двигался по маршруту «Нукус – Алматы», находилось 53 пассажира, в том числе 47 граждан Узбекистана. В результате аварии погибло 2 гражданина Узбекистана.

По информации Агентства по вопросам внешней трудовой миграции, 4 соотечественников находятся в реанимации, 13 – в отделении травматологии.

В МИД отметили, что ситуация находится на контроле Генконсульства. Поддерживается связь с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями и решаются организационные вопросы транспортировки тел погибших на Родину.