В Казахстане школьники слили в сеть вопросы ЕНТ. Их больше не допустят к экзамену

CentralAsia (KZ) - Более 250 результатов тестирования, прошедшего в марте, пришлось аннулировать из-за нарушений, передает 31 канал со ссылкой на Национальный центр тестирования. Провинившимся дадут ещё один шанс. Но не всем.

«Во время мартовского тестирования результаты 259 учеников были аннулированы. Они имеют право сдать основное ЕНТ, но они уже будут под особым наблюдением. Девять учеников, которые не просто списали, но и воспользовались запрещённым предметом, сфотографировали задания и опубликовали вопросы в Тelegram-каналах, полностью лишаются права участвовать в основном ЕНТ», — рассказал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Несмотря на строгие меры и досмотр, школьники по-прежнему умудряются пронести на экзамен смартфоны, шпаргалки и другие запрещённые предметы.

За выявленные нарушения накажут не только детей, но и сотрудников Наццентра тестирования. Трое уже уволены по итогам служебной проверки.

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