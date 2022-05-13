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В «Аэрофлоте» сообщили о старте прямых рейсов Москва – Ташкент

CentralAsia (UZ) -  «Аэрофлот» сообщил о запуске с 20 мая прямых рейсов из Москвы в столицу Узбекистана Ташкент.

Ежедневные рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, уточнила компания. Начало полётов запланировано на 20 мая.

Рейсы из Москвы в Ташкент, таким образом, дополнят маршрутную сеть группы «Аэрофлот» в города Узбекистана, которая уже включает в себя полёты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.

«В связи с запуском прямых рейсов «Аэрофлота» из Москвы с 21 мая отменены рейсы из Сочи в Ташкент, выполняемые авиакомпанией "Россия". Пассажиры будут переоформлены на рейсы из Москвы», — заявила компания.

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