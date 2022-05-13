В Испании могут разрешить больничный для женщин с болезненной менструацией

CentralAsia (CA) - Правительство Испании может одобрить инициативу, предусматривающую возможность предоставления больничного для женщин с болезненной менструацией. Об этом сообщила в четверг газета ABC со ссылкой на проект будущего закона.

По ее информации, инициатива может быть рассмотрена на заседании Совета министров (правительства) королевства 17 мая. Среди мер, обозначенных в проекте, значится возможность трехдневного больничного для женщин, которые предоставят медицинскую справку, подтверждающую, что они страдают от болезненной менструации.

Разрешение не посещать рабочее место может быть продлено еще на два дня, если необходимость обоснована медицинским заключением. По такой справке можно будет брать больничный в течение года.

Как передает телеканал Antena 3, ни в одной стране Евросоюза нет законодательства, предусматривающего возможность не посещать работу из-за менструации.