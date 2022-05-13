экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Испании могут разрешить больничный для женщин с болезненной менструацией

CentralAsia (CA) -  Правительство Испании может одобрить инициативу, предусматривающую возможность предоставления больничного для женщин с болезненной менструацией. Об этом сообщила в четверг газета ABC со ссылкой на проект будущего закона.

По ее информации, инициатива может быть рассмотрена на заседании Совета министров (правительства) королевства 17 мая. Среди мер, обозначенных в проекте, значится возможность трехдневного больничного для женщин, которые предоставят медицинскую справку, подтверждающую, что они страдают от болезненной менструации.

Разрешение не посещать рабочее место может быть продлено еще на два дня, если необходимость обоснована медицинским заключением. По такой справке можно будет брать больничный в течение года.

Как передает телеканал Antena 3, ни в одной стране Евросоюза нет законодательства, предусматривающего возможность не посещать работу из-за менструации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Казахстане на проведение референдума потратят 16,4 млрд тенге
  • В Казахстане школьники слили в сеть вопросы ЕНТ. Их больше не допустят к экзамену
  • Реализуется проект, финансируемый USAID, по усилению мер реагирования Монголии на COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com