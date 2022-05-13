В Душанбе начал работу Совет министров иностранных дел стран СНГ

CentralAsia (UZ) - В Душанбе началась встреча глав МИД стран-участниц СНГ.

В мероприятии принимает участие делегация нашей страны во главе с и.о. Министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимиром Норовым.

Министры обсуждают вопросы сотрудничества в рамках Содружества, затронут региональные и международные темы. Среди них – безопасность, а также укрепление связей в культурной, гуманитарной и научной сферах.

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, открывая заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ, отметил деятельность председательствующего в Содружестве Казахстана.

«Наши казахстанские друзья в качестве председателя в СНГ проводят большую работу по углублению практического партнерства по всем ключевым направлениям сотрудничества в соответствии с приоритетами, определенными в Концепции председательства Казахстана в Содружестве», – отметил Сироджиддин Мухриддин.