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ISW: Российские войска продвигаются к Северодонецку и обороняются под Харьковом (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 12 на 13 мая опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По его информации, российские силы могут отказаться от усилий по широкому окружению украинских войск на линии Изюм-Славянск-Дебальцево в пользу более мелкого окружения Северодонецка и Лисичанска.

Выводы института:

Российские войска немного продвинулись к северу от Северодонецка и, вероятно, захватили Рубежное и Воеводовку.

Российские силы ведут интенсивный огонь по украинским позициям на севере Харькова, чтобы остановить продолжающееся украинское контрнаступление вокруг Харькова. Сосредоточение артиллерии на украинских позициях, вероятно, отвлекло российскую артиллерию, которая остается в пределах досягаемости Харькова, на более неотложную задачу по остановке украинского наступления.

Российские силы укрепляют свои позиции на острове Змеиный, чтобы заблокировать украинские морские коммуникации и возможности в северо-западной части Черного моря на подступах к Одессе.

В настоящее время российские силы участвуют в пяти основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (в составе одного подчиненного и четырех вспомогательных усилий);

Подчиненное главное усилие- Окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Вспомогательное усилие 1 — Мариуполь;

Вспомогательное усилие 2 — город Харьков;

Поддерживающее усилие 3 — южная ось;

Вспомогательное усилие 4 — Сумы и северо-восточная Украина.

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