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В Турции изменили условия получения гражданства

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение, согласно которому иностранцы могут стать гражданами страны в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму не менее $400 тыс., сообщает Нaberturk

Согласно распоряжению, это условие вступит в силу через месяц.

Ранее иностранцы могли получить гражданство Турции в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму $250 тыс.

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