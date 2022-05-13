В Турции изменили условия получения гражданства
- Азия и мир, политика
- 14:31, 13 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение, согласно которому иностранцы могут стать гражданами страны в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму не менее $400 тыс., сообщает Нaberturk
Согласно распоряжению, это условие вступит в силу через месяц.
Ранее иностранцы могли получить гражданство Турции в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму $250 тыс.
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