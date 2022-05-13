Минобороны России сообщило об уничтожении НПЗ с топливом для ВС Украины

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск», — сказал он.

Также Конашенков рассказал об ударах в Харьковской области. Так, российская авиация нанесла удары по 153 «районам сосредоточения живой силы и военной техники». В районе Харькова были уничтожены две установки реактивных систем залпового огня «Град», радиолокационная станция оповещения и указания ПВО.

Также в Харьковской области были сбиты украинский Су-27 и 15 беспилотников, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Удары нанесены по 15 украинским пунктам управления, 520 районам «сосредоточения живой силы и военной техники», складам ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка.

Всего, по словам Конашенкова, за время российских военных действий уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотника, 304 зенитных ракетных комплекса, 3032 танка и бронемашины, 368 установок реактивных систем залпового огня, около полутора тысяч артиллерийских орудий и минометов, более 2,8 тысячи военных автомобилей.