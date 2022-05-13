Казахстан не будет транслировать «Евровидение-2022»

CentralAsia (KZ) - Казахстанская телекомпания «Хабар» объявила, что впервые с 2010 года не будет транслировать «Евровидение-2022», сообщает сайт Евровидения.

В Хабаре пояснили, что Евровидение имеет низкие рейтинги в Казахстане из-за того, что страна не отправляет своих участников на конкурс. Телеканал отмечает дорогую плату за трансляцию. Также время прямого включения конкурса не совпадает с казахстанским, поэтому он не привлекает внутреннюю аудиторию.

Возможно, на решение телеканала повлияли и последние скандалы с махинациями, которые привели к многомиллионным нарушениям.

Тогда счётный комитет обнаружил финансовые нарушения при съёмках нескольких фильмов про Нурсултана Назарбаева, а также финансовые нарушения на 439 млн тенге (1 млн долларов), неэффективное планирование и использование бюджетных средств и активов государства на 1,466 млрд тенге (3,3 млн доллларов).

Однако Казахстан все еще надеется, что примет участие в детском конкурсе песни Евровидение в декабре 2022 года в Армении. Для этого наша страна должна быть официально приглашена руководящей группой конкурса.

Агентство «Хабар» транслировало музыкальный конкурс Евровидение каждый год. С 2016 года Казахстан через АО «Агентство Хабар» стал ассоциированным членом Европейского Вещательного Союза (EBU). Позже несколько раз подавал заявку на участие в Евровидении, но ЕВС отказывал. В последний раз причиной называлось то, что Казахстан не состоит в Совете Европы.

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