Лавров: Россия сомневается в «безобидности» вступления Украины в ЕС

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть сомнения в том, что вступление Украины в Евросоюз не принесет России вреда. Однако он сообщил, что Киев во время переговоров подтверждает готовность обрести нейтральный статус, хотя и транслирует публично иную позицию, передает «КоммерсантЪ».

«Это проблема отношений Киева с Европейским Союзом. Но безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения»,— сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе.

Он заявил, что ЕС из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в «агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».

По словам российского министра, его украинские коллеги публично заявляют о готовности приобрести внеблоковый и безъядерный статус вопреки тому, что президент Украины Владимир Зеленский в январе упоминал на Мюнхенской конференции о том, что отказ от ядерного оружия был ошибкой. «Тем не менее сейчас они готовы объявить нейтральный, внеблоковый статус при получении гарантий за пределами НАТО и за пределами других военно-политических блоков»,— заявил Лавров.

9 мая Украина передала Евросоюзу вторую, последнюю часть анкеты-опросника, которую необходимо заполнить для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что заявку Украины на вступление в ЕС могут рассмотреть летом этого года.