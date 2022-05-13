Основное бремя по восстановлению Афганистана должны нести американцы и их союзники, - Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Сегодня в Душанбе открылось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос корреспондента «Азия-Плюс».

- Ситуация в Афганистане, в частности, в Панджшере меняется не в пользу талибов. Если опять будет вмешательство Пакистана, будут ли страны содружества, которые являются так же и членами ОДКБ, как-то на это реагировать, ведь по сути это означает, что Пакистан пытается играть главную роль в вопросе безопасности в регионе?

«Я не могу спекулировать на неких предположениях, но могу повторить то, что мы делаем в нашей практической политике уже много месяцев после того, как талибы взяли власть по причине стремительного бегства США и их союзников, мы видели, в какой неприглядной обстановке это происходило. Безусловно, если мы говорим об Афганистане, то его надо восстанавливать, нельзя допустить, чтобы ситуация в Афганистане опять обрушилась, дестабилизировалась. Это уже будет совсем тяжело для афганского народа, который 20 лет страдал от присутствия натовцев, которые ни копейки не вложили в инфраструктуру, позволяющую создавать новые рабочие места, восстанавливать экономику, транспорт, внешние связи. И сейчас, конечно же, международное сообщество должно уделять больше внимание модернизации гуманитарной и другой помощи для Афганистана и афганского народа. Основное бремя по восстановлению страны, конечно же, должны нести американцы и их союзники, которые за 20 лет ничего не сделали, помимо того, что они обеспечивали свое военное присутствие, но в итоге так и не смогли достичь этой цеди. Что касается позиции в Панджшерском ущелье, позиции внешних игроков, мы всегда выступали за то, чтобы нынешняя ситуация в Афганистане регулировалась на основе общенационального диалога, нацеленного на достижение согласия между всеми этно-конфессиональными и политическими силами этой страны. Талибы сейчас - мы с ними общались, в том числе, 30 марта на встрече, которую проводили наши китайские друзья, - утверждают, что у них есть в составе делегации и узбеки, и таджики, и хазарийцы, но на самом деле это лишь этническо-конфессиональная часть, а вот политическая инклюзивность отсутствует, потому, что все эти национальные представители, которых они вовлекают в управление страной - они в политическом плане талибы. Необходимо, конечно же, расширять этот процесс. Мы такой сигнал посылаем. С этой же позиции действуют наши китайские коллеги, с которыми мы сотрудничаем в различных форматах по вопросу афганского урегулирования. И мы убеждаем всех остальных, чтобы в этом процессе участвовали, а это, в том числе, и Пакистан. Мы рассчитываем, что наши союзники в Таджикистане, которые имеют серьезное влияние на Севере Афганистан также будут продолжать помогать нам достигать общих целей, в реализации которых заинтересованы все страны региона», - отметил глава МИД РФ.

На заседании Совета министров стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ, особое внимание будет уделено вопросам международной безопасности и развитию связей в гуманитарной и научной сферах.

В рамках мероприятия СМИД СНГ также запланировано проведение встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, сообщает МИД РТ.