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Узбекистан направил рабочую группу в Казахстан для помощи пострадавшим в ДТП
Продолжение: МИД Узбекистана обнародовал данные о ДТП с участием пассажирского автобуса в КазахстанеПредыстория: Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся на трассе в Казахстане, есть жертвы

CentralAsia (UZ) -  В Казахстан по поручению премьер-министра Узбекистана направлена правительственная рабочая группа для помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП в Жамбылской области. Группа окажет необходимую помощь пострадавшим и поможет гражданам вернуться в Узбекистан.

Правительственная рабочая группа, созданная по поручению премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, отправилась в Казахстан для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП в Жамбылской области 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В состав группы под руководством заместителя министра по чрезвычайным ситуациям вошли представители министерств внутренних дел, внешних дел, здравоохранения и транспорта. Задачей группы является оказание необходимой помощи пострадавшим в ДТП, их возвращение в Узбекистан и изучение причин произошедшего.

В автобусе, попавшем в ДТП, находились 53 пассажира, в том числе 47 граждан Узбекистана. Причиной аварии предварительно названо ухудшение погодных условий. В результате столкновения автобуса с прицепом трактора, двигавшегося в попутном направлении, погибло 2 узбекистанца, ещё 16 граждан находятся в районной больнице, в том числе 2 — в отделении реанимации.

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