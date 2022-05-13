Узбекистан направил рабочую группу в Казахстан для помощи пострадавшим в ДТП

- Узбекистан, происшествия
- 16:04, 13 мая 2022
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|Продолжение: МИД Узбекистана обнародовал данные о ДТП с участием пассажирского автобуса в Казахстане
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CentralAsia (UZ) - В Казахстан по поручению премьер-министра Узбекистана направлена правительственная рабочая группа для помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП в Жамбылской области. Группа окажет необходимую помощь пострадавшим и поможет гражданам вернуться в Узбекистан.
Правительственная рабочая группа, созданная по поручению премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, отправилась в Казахстан для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП в Жамбылской области 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В состав группы под руководством заместителя министра по чрезвычайным ситуациям вошли представители министерств внутренних дел, внешних дел, здравоохранения и транспорта. Задачей группы является оказание необходимой помощи пострадавшим в ДТП, их возвращение в Узбекистан и изучение причин произошедшего.
В автобусе, попавшем в ДТП, находились 53 пассажира, в том числе 47 граждан Узбекистана. Причиной аварии предварительно названо ухудшение погодных условий. В результате столкновения автобуса с прицепом трактора, двигавшегося в попутном направлении, погибло 2 узбекистанца, ещё 16 граждан находятся в районной больнице, в том числе 2 — в отделении реанимации.