Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 79 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 13 мая. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава - около 26900 (+250) человек, танков ‒ 1205 (+10) ед, боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед, артиллерийских систем – 542 (+8) ед, РСЗО - 193 (+2) ед, средства ПВО – 88 (+1) ед, самолетов - 200 (+1) ед, вертолетов – 162 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7), крылатые ракеты - 95(+1), корабли /катера - 13 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед, специальная техника – 41 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia