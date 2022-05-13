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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 79 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 13 мая.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава - около 26900 (+250) человек,

танков ‒ 1205 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед,

артиллерийских систем – 542 (+8) ед,

РСЗО - 193 (+2) ед,

средства ПВО – 88 (+1) ед,

самолетов - 200 (+1) ед,

вертолетов – 162 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),

крылатые ракеты - 95(+1),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед,

специальная техника – 41 (+0).

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