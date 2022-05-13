Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 79 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:00, 13 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 13 мая.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава - около 26900 (+250) человек,
танков ‒ 1205 (+10) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед,
артиллерийских систем – 542 (+8) ед,
РСЗО - 193 (+2) ед,
средства ПВО – 88 (+1) ед,
самолетов - 200 (+1) ед,
вертолетов – 162 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),
крылатые ракеты - 95(+1),
корабли /катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед,
специальная техника – 41 (+0).
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