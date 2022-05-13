Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян. Ему было 73 года

Халифа бен Заид Аль Нахайян

CentralAsia (CA) - Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство страны WAM.

«Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая», - говорится в обнародованном сообщении.

В стране объявлен национальный траур, который, согласно заявлению, будет действовать 40 дней, все это время будут приспущены государственные флаги. На три дня закрываются все министерства, государственные учреждения и предприятия частного сектора.

Халифа бен Заид Аль Нахайян был старшим сыном основателя Эмиратов Заида ибн Султана Аль Нахайяна и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нем он сменил своего отца после его смерти.

В 2014 году глава государства перенес инсульт и серьезную операцию. После этого он редко появлялся на публике. Правителем ОАЭ фактически стал его брат, принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бин Зайд Ан-Нахайян.

Халифа бен Заид Аль Нахайян также считался из самых богатых людей мира с состоянием $15 млрд по данным журнала Forbes. При этом состояние членов его семьи оценивается в $150 млрд.

Самая высокая башня в мире в эмирате Дубай ОАЭ названа Бурдж-Халифа в честь покойного правителя.

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