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Глава Сената Узбекистана провела встречу с президентом Туркменистана

CentralAsia (UZ) -  Делегация Олий Мажлиса во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой провела встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента РУз.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили положительную динамику узбекско-туркменских отношений, которые в последние годы наполнились новым практическим содержанием.

Также была подчеркнута важность обеспечения регулярной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Стороны согласились о необходимости активизации межпарламентского диалога в целях содействия развитию связей между регионами двух стран, а также расширению промышленной кооперации между производителями Узбекистана и Туркменистана.

Были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, в том числе по продолжению практики проведения востребованных населением двух стран совместных мероприятий в этом направлении.

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