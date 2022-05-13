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Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, бывшей жены и родственников Путина

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о новых антироссийских санкциях. Очередные ограничения затронут бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную, двух двоюродных братьев — Игоря и Романа Путиных, и других родственников и «друзей президента». Под санкции также попала Алина Кабаева и ее бабушка Анна Зацепилина.

Новые санкции включают в себя заморозку активов, запрет на въезд или пребывание в Соединенном Королевстве, а также транспортные ограничения.

В санкционный список «родных и близких» Владимира Путина попали:

  • Бывшая гимнастка Алина Кабаева: правительство Великобритании отмечает, что она имеет близкие личные отношения с российским президентом, а ранее работала депутатом Госдумы от «пропутинской» партии «Единая Россия»;
  • бабушка Алины Кабаевой: по убеждению британских властей, она получила квартиру в Москве от старого друга Владимира Путина предпринимателя Геннадия Тимченко;
  • двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин: является директором морского порта «Печенга»;
  • двоюродный племянник Владимир Путина Михаил Путин: является зампредседателя правления страховой компании СОГАЗ и зампредседателя правления «Газпрома»;
  • двоюродный брат Владимира Путина Роман Путин: как считают в Лондоне, он открыто заявляет о своих отношениях с президентом РФ и подчеркивает, что эта семейная связь позволила его компании «Путин Консалтинг» помогать иностранным инвесторам в России;
  • двоюродный брат Владимира Путина Михаил Шеломов: является акционером банка «Россия», тесно связанным с Кремлем.

«Мы фокусируемся и разоблачаем теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто подстрекает путинскую агрессию до тех пор, пока Украина не победит»,— заявила Трасс.

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