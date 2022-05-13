В Узбекистане женщина родила в ванной, убила ребенка и выбросила его в мусор

CentralAsia (UZ) - В Бухаре женщина 27-летняя девушка родила ребенка в ванной, а затем убила его и избавилась от трупа, сообщили местные СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел 9 мая. Девушка задушила новорожденного тряпкой, завернула в пакет и выкинула в мусорный контейнер.

Отмечается, что в 2021 году она уехала в Россию на заработки, познакомилась с мужчиной из Намангана, затем они стали жить вместе и женщина забеременела от него. Вернувшись в Узбекистан, она стала жить в квартире у своей тети в Бухаре.

По данному факту возбудили уголовное дело.