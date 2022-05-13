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Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина и Алины Кабаевой
Алина Кабаева и Людмила Очеретная
Алина Кабаева и Людмила Очеретная

CentralAsia (CA) -  

Великобритания расширила санкции против России, добавив в список еще 12 человек, сообщается на сайте британского министерства иностранных дел. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд.

Под ограничения, в частности, попала председатель совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева, которая, как указывает британское правительство, «активно продвигает российскую пропаганду», связанную с проведением «спецоперации» на Украине. Кроме того, в список попала бабушка Кабаевой Анна Зацепилина. Как утверждает Великобритания, она связана с попавшим под санкции миллиардером Геннадием Тимченко, от которого якобы получила имущество. Санкции также ввели против бывшей супруги президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной.

Под новые санкции попали и другие люди, которых королевство причисляет к окружению Владимира Путина. В частности, его однокурсник Виктор Хмарин, двоюродный брат президента Игорь Путин, двоюродные племянники Путина Роман и Михаил Путины и Михаил Шеломов, сын давнего друга Путина Николая Шамалова Юрий, а также упоминавшийся в материалах «Панамского архива» в связи с офшорами друга президента России Сергея Ролдугина Александр Плехов.

Ограничения коснулись также председателя правления Банка «Россия» Михаила Клишина и генерального директора ООО «Морской порт Геленджик» Владимира Колбина. Его имя, отчество и фамилия совпадают с данными сына петербургского бизнесмена Петра Колбина, которого признанный СМИ-иноагентом телеканал «Дождь» называл другом детства Путина.

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