экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шольц и Путин обсудили Украину по телефону

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин поговорил о ситуации на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры стран обсудили гуманитарные аспекты и переговорный процесс, сообщила пресс-служба Кремля.

Шольц заявил, что в телефонном разговоре призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине. Также канцлер указал на ответственность России за ситуацию с продовольствием в мире.

«Дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые по сути заблокированы Киевом»,— сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Владимир Путин рассказал Олафу Шольцу об эвакуации мирного населения с территории «Азовстали», а также о «мерах по обеспечению безопасности мирных жителей». Более подробных деталей переговоров в Кремле не привели. Сколько длился разговор, в Кремле не уточнили.

В Кремле добавили, что разговор прошел по инициативе немецкой стороны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Lorinet Foundation запустил проект «Исследование ландшафта трудоустройства молодежи в Монголии»
  • Ким Чен Ын впервые появился в маске после признания первого случая COVID-19 в КНДР. Видео
  • В Душанбе начал работу Совет министров иностранных дел стран СНГ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com