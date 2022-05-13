Шольц и Путин обсудили Украину по телефону

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин поговорил о ситуации на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры стран обсудили гуманитарные аспекты и переговорный процесс, сообщила пресс-служба Кремля.

Шольц заявил, что в телефонном разговоре призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине. Также канцлер указал на ответственность России за ситуацию с продовольствием в мире.

«Дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые по сути заблокированы Киевом»,— сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Владимир Путин рассказал Олафу Шольцу об эвакуации мирного населения с территории «Азовстали», а также о «мерах по обеспечению безопасности мирных жителей». Более подробных деталей переговоров в Кремле не привели. Сколько длился разговор, в Кремле не уточнили.

В Кремле добавили, что разговор прошел по инициативе немецкой стороны.