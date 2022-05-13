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На востоке Узбекистана нашли повешенным помощника главы администрации

CentralAsia (UZ) -  Как сообщили в прокуратуре Мархаматского района, 16 апреля в коровнике частного дома обнаружен повешенным 38-летний М.Ф, работавший помощником хокима.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что никаких противоправных действий в отношении покойного со стороны какого-либо лица не совершалось.

В заключении судебно-медицинской экспертизы указано, что смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии, вызванной сдавливанием шеи, наличием обширного открытого удушающего перелома в области шеи, кровоизлиянием в мягкие ткани шеи, кровоизлияниями в висцеральные плевральные листы легких, сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью.

Мужчина работал помощником хокима Мархаматского района.

В настоящее время по факту смерти бывшего помощника хокима проводится доследственная проверка.

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