В Ташкент прибыл Генсек ШОС Чжан Мин

- Узбекистан, политика
- 22:23, 13 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В пятницу, 13 мая, в Ташкент с визитом прибыл Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.
В Международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретил заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Фуркат Сидиков.
В ходе пребывания Чжан Мина в Ташкенте запланировано обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий в рамках председательства Узбекистана в ШОС.
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