экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкент прибыл Генсек ШОС Чжан Мин

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 13 мая, в Ташкент с визитом прибыл Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

В Международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретил заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Фуркат Сидиков.

В ходе пребывания Чжан Мина в Ташкенте запланировано обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий в рамках председательства Узбекистана в ШОС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Самарканде наркоторговцы подорвались при попытке достать спрятанные в газовом баллоне наркотики
  • Глава Сената Узбекистана провела встречу с президентом Туркменистана
  • Реализуется проект, финансируемый USAID, по усилению мер реагирования Монголии на COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com