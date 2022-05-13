В Ташкент прибыл Генсек ШОС Чжан Мин

CentralAsia (UZ) - В пятницу, 13 мая, в Ташкент с визитом прибыл Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

В Международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретил заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Фуркат Сидиков.

В ходе пребывания Чжан Мина в Ташкенте запланировано обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий в рамках председательства Узбекистана в ШОС.