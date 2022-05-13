В Узбекистане восьмерых граждан Шри-Ланки осудили за попытку вылететь с поддельными паспортами

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте Мирабадский районный суд по уголовным делам огласил приговор в отношении граждан Шри-Ланки.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 8 апреля текущего года восемь граждан Шри-Ланки с поддельными французскими и итальянскими паспортами пытались вылететь рейсом «Ташкент - Лондон», но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Результаты экспертизы показали, что граждане Шри-Ланки подделали 2 итальянских и 6 французских паспортов.

Сотрудники органов прокуратуры возбудили дело по статьям 223 (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса.

В статье 223 Уголовного кодекса говорится, что выезд за границу, въезд в Республику Узбекистан или переход границы в нарушение установленного порядка наказывается штрафом от двухсот до четырехсот базовых расчетных величин или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет. Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет.

Согласно статье 228, изготовление, подделка официального документа, совершенная по предварительному сговору группой лиц, наказывается исправительными работами от двух до трех лет или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.