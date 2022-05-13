Главы Минбороны США и России впервые с начала спецоперации провели переговоры

CentralAsia (CA) - Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщило агентство Reuters cо ссылкой на заявление Пентагона.

В российском Минобороны подтвердили состоявшиеся телефонные переговоры и сообщили, что они прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — заявили в оборонном ведомстве.

Переговоры двух министров стали первыми с начала российской спецоперации на Украине. Ранее главы Пентагона и Минобороны общались 18 февраля, они провели телефонные переговоры. Тогда Остин призвал Шойгу к «деэскалации» вокруг Украины, в частности к «возвращению российских войск, окруживших Украину, в места постоянной дислокации».

Тот разговор произошел на фоне эскалации ситуации в Донбассе: 17 февраля Украина и республики ДНР и ЛНР обвинили друг друга в обстрелах. До этого каждая из сторон заявила, что другая перебрасывает технику и военные силы к линии соприкосновения. Обстановка обострилась на фоне сообщений западных СМИ, а также властей США и Великобритании об угрозе вторжения России на Украину.

После того как 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, Остин несколько раз пытался связаться с Шойгу, но безуспешно. О безуспешных попытках Остина связаться с российским коллегой на фоне разворачивавшейся спецоперации впервые сообщил 24 марта представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, в течение месяца руководство Минобороны России несколько раз отказывало американской стороне, которая обращалась с призывами к диалогу. Связаться с Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым пытались и Остин, и глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.