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В Казахстане экс-глава департамента полиции признан подозреваемым по делу о январских событиях

CentralAsia (KZ) -  Экс-начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях, передает Zakon.kz.

«Информируем, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ДП области, зарегистрированное по пункту 1 части 4 статьи 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия", по которому Кудебаев Серик Мырзакулович признан подозреваемым», - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

Отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, "«в связи с чем ответить на поставленные вопросы в полном объеме не представляется возможным»".

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