Эмомали Рахмон примет участие в саммите ОДКБ в Москве
- Таджикистан, общество
- 22:57, 13 мая 2022
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 16 мая в Москве, сообщили в пресс-службе главы государства.
Саммит будет посвящен 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.
В мероприятии также примут участие президенты Кыргызстана, Казахстана и Беларуси.
Между тем, как отметили в пресс-службе, еще не известно, состоится ли двусторонняя встреча главы Таджикистана с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, после саммита ОДКБ Путин планирует провести ряд переговоров с главами государств-участников саммита.
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