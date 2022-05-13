Эмомали Рахмон примет участие в саммите ОДКБ в Москве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 16 мая в Москве, сообщили в пресс-службе главы государства.

Саммит будет посвящен 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.

В мероприятии также примут участие президенты Кыргызстана, Казахстана и Беларуси.

Между тем, как отметили в пресс-службе, еще не известно, состоится ли двусторонняя встреча главы Таджикистана с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, после саммита ОДКБ Путин планирует провести ряд переговоров с главами государств-участников саммита.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения