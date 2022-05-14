Банк развития Монголии объявляет о досрочном погашении облигации Samurai на сумму 30 млрд иен

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай поручил Банку развития Монголии (БРM-Монгол Улсын Хөгжлийн банк) изучить возможные варианты, включая досрочный платеж, для погашения непогашенных обязательств по самурайским облигациям. После этого Банк заявляет, что сможет и дальше управлять своими будущими обязательствами и улучшать общий долговой профиль. Этот шаг уменьшит общий государственный долг Монголии, поскольку суверенные гарантии по облигациям будут погашены одновременно.

По словам г. Мандуул Нямдэлэг, генеральный директор БРM, Банк ожидает возможности досрочного погашения своей первой в истории облигации Samurai на сумму 30 миллиардов иен (231 миллион долларов США) до даты погашения в декабре 2023 года. ориентированное финансовое учреждение в стране с мандатом на финансирование крупномасштабных, стратегически важных проектов развития в Монголии, – сообщает GlobeNewswire.

БРM играет уникальную роль в местной экономике, заполняя пробел, созданный формирующимся внутренним банковским сектором, который по-прежнему не в состоянии финансировать крупные проекты развития. С момента своего создания в 2011 году Банк финансировал проекты в области энергетики, транспорта, доступного жилья, сельского хозяйства, перерабатывающих заводов и горнодобывающей промышленности в стране.

Благодаря своему политическому характеру и поддержке со стороны правительства, БРM сохранил сильную базу финансирования с более длительным сроком службы и более низкой стоимостью по сравнению с коммерческими банками в Монголии.

В 2013 году Банк выпустил первые в истории Монголии облигации Samurai на сумму 30 млрд иен со сроком погашения 10 лет и ставкой купона 1,52%. Гарантия правительства Монголии и Японского банка международного сотрудничества (JBIC) позволила обеспечить долгосрочное финансирование с более низкой на тот момент процентной ставкой. Доходы от облигаций были использованы для финансирования доступного жилья, перерабатывающих заводов и сельскохозяйственных проектов в Монголии.

Банк развития Монголии, основанный в 2011 году, полностью принадлежит правительству Монголии. Его основными целями являются обеспечение устойчивого экономического роста в Монголии, развитие производства с добавленной стоимостью, ориентированного на экспорт, и внедрение финансовых решений, предназначенных для реализации государственной политики развития.

По состоянию на 10 мая 2022 года общие активы составляют 4 196 004,38 млн тугриков (1,351 млн долларов США). Общая сумма кредитов и авансов составляет 2 592 042 миллиона тугриков (834,7 миллиона долларов США), при этом кредитный портфель сосредоточен на ключевых секторах, таких как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и энергетика. Хотя Банк был создан всего 11 лет назад, он успешно выпустил ряд банкнот на международных рынках капитала.

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