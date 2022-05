Послушайте эпическую первую новую песню The HU за 2 года «This Is Mongol». Видео

Один из самых ожидаемых метал-альбомов года — второй альбом монгольских воинов фолк-метала The HU, чей несравненный дебют 2019 года, Gereg, вывел их на передний план международной рок-сцены. Они только что отыграли Coachella и в конце этого года отправятся в тур с Five Finger Death Punch и Megadeth, но прямо сейчас вы можете услышать совершенно новую песню под названием «This is Mongol», которая послужит первым вкусом их еще не объявленного лета. альбом.

И снова своеобразное использование группой традиционных монгольских струнных инструментов — морин хуур, цуур и товшуур — и традиционное горловое пение призваны создать металлические риффы размером со стадион и громовые вокальные мелодии. Нет никого, кто бы звучал как The HU, и вы можете послушать «This is Mongol» выше, пока смотрите его видео, которое было снято посреди пустыни Невады.

В преддверии выпуска своего второго альбома в конце этого года группа поделилась первым вкусом того, над чем они работали в студии в последнее время, вместе с эпическим сопровождающим видео.

«Мы снимали в пустыне Мохаве, штат Невада, и окружающая среда напомнила нам пустыню Гоби в Монголии», — объясняет Жаяа. «Нам понравилось снимать видео, это произошло во время нашего тура, и это дало нам небольшой перерыв, чтобы вспомнить о доме. Песня идеально соответствовала обстановке, в которой мы снимали видео. Это было одно из лучших воспоминаний, которые мы создали как группа, и это был особенным, потому что наш продюсер Дашка был с нами, чтобы наблюдать за всем процессом».

Говоря о ком, Дашка продолжает: «Создание этой песни так много значило для меня. Мы объявляем о своем прибытии через музыку и конкретно через эту песню. В эти неопределенные времена я надеюсь, что мы приносим позитив, силы и силы, чтобы бороться за лучшие дни».

