IFC поддерживает Монголию в продвижении более эффективного использования цифровых технологий в местных сообществах

CentralAsia (MNG) - Международная финансовая корпорация (IFC) поддерживает Монголию в содействии более эффективному использованию данных горнодобывающей промышленности, развитии навыков работы с цифровыми технологиями в местных сообществах.

IFC подписала соглашение с Министерством горнодобывающей и тяжелой промышленности (MГТП) о развитии цифровых навыков у людей, в том числе в государственном секторе, чтобы стимулировать более широкое использование и понимание существующих данных на благо местных горнодобывающих сообществ.

В соответствии с подписанием меморандума о взаимопонимании (МоВ) IFC предоставит техническую помощь MMHI в области передового опыта работы с открытыми данными, который может удовлетворить информационные потребности местных сообществ в области добычи полезных ископаемых и развить цифровые навыки местных должностных лиц, сообществ, организаций гражданского общества. и другие, чтобы использовать доступные данные. Обмен информацией имеет решающее значение для достижения цели правительства Монголии по постоянному созданию прозрачного и ответственного горнодобывающего сектора в соответствии с национальной долгосрочной политикой развития «Видение 2050».

Г.Ёндон, министр горнодобывающей промышленности и тяжелой промышленности Монголии, отметил: «В прошлом году горнодобывающая промышленность составила 24 процента валового внутреннего продукта (ВВП) Монголии, 77 процентов прямых иностранных инвестиций и 93 процента экспорта. Обмен дополнительной информацией с местными сообществами имеет важное значение для отрасли, чтобы получить социальную лицензию на работу и процветание. Кроме того, это позволит Монголии привлечь больше долгосрочных инвесторов и восстановить экономику устойчивым и инклюзивным образом».

Работа IFC является частью ее глобальной инициативы под названием «От раскрытия информации к программе развития» (D2D).

Руфат Алимарданов, постоянный представитель IFC в Монголии, сказал: «Эффективное раскрытие информации и методы использования данных жизненно важны для обеспечения того, чтобы все заинтересованные стороны могли пользоваться выгодами, полученными от инвестиций в горнодобывающий сектор. Это особенно помогает местным сообществам лучше понять преимущества горнодобывающей деятельности. может создать, среди прочего, рабочие места и возможности цепочки поставок для местных предприятий, а также экологические и социальные риски, влияющие на их жизнь Мы надеемся, что эта инициатива будет способствовать укреплению доверия между инвесторами и сообществами, прокладывая путь к устойчивому и инклюзивное развитие горнодобывающей промышленности в Монголии».

С 2019 года программа IFC D2D способствует лучшему раскрытию информации и использованию открытых данных в Монголии в партнерстве с BHP Foundation. На данный момент программа охватила более 500 информационных посредников в частном и государственном секторах, таких как гражданское общество, средства массовой информации, академические круги и молодежь, посредством более чем 15 сессий по наращиванию потенциала данных и конкурсов данных.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения