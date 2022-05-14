экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Неизвестная «лихорадка» стала для КНДР крупнейшим потрясением с основания страны, - Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Предыстория: Ким Чен Ын впервые появился в маске после признания первого случая COVID-19 в КНДР. Видео

CentralAsia (CA) -  «Лихорадка неизвестного происхождения» стала крупнейшим потрясением, с которым столкнулась Северная Корея с момента основания страны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на совещании политбюро ЦК Трудовой партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Распространение этой опасной инфекционной болезни в нашей стране является крупнейшим потрясением с момента основания страны, так же как очень серьезная ситуация с распространением нового коронавируса во всем мире», — передает агентство слова Ким Чен Ына.

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям о распространении эпидемии КНДР по состоянию на 13 мая в стране выявили 174 440 новых случаев «лихорадки», 21 человек с этим диагнозом умер, еще 81 430 жителей выздоровели. С конца апреля по 13 мая общее количество заболевших по стране составило 524 440 человек, из них 234 630 полностью выздоровели, 288 810 находятся на лечении, а число умерших на данный момент составляет 27.

Лидер КНДР указал, что этот кризис связан в том числе с «некомпетентностью и безответственностью» партийных организаций в обеспечении карантина. Он заявил, что КНДР сможет преодолеть кризис, если сосредоточится на реализации антивирусных мер.

13 мая южнокорейское агентство Yonhap сообщило о вспышке лихорадки в КНДР. По данным агентства, она затронула 350 тыс. человек, из них 162 тыс. уже прошли лечение. При этом не уточнялось, связана ли вспышка с коронавирусной инфекцией.

О первом случае заражения коронавирусом в Северной Корее сообщили 12 мая. Тогда Yonhap писал, что анализы у пациентов взяли 8 мая, результаты показали заражение омикрон-штаммом COVID-19. Затем власти республики объявили о запуске системы вирусного контроля в условиях «максимальной чрезвычайной ситуации». Ким Чен Ын во время заседания политбюро призвал пресечь все пути для распространения инфекции и усилить пограничный контроль.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина и Алины Кабаевой
  • Шольц и Путин обсудили Украину по телефону
  • В Турции изменили условия получения гражданства


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com