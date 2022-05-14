Неизвестная «лихорадка» стала для КНДР крупнейшим потрясением с основания страны, - Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

CentralAsia (CA) - «Лихорадка неизвестного происхождения» стала крупнейшим потрясением, с которым столкнулась Северная Корея с момента основания страны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на совещании политбюро ЦК Трудовой партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Распространение этой опасной инфекционной болезни в нашей стране является крупнейшим потрясением с момента основания страны, так же как очень серьезная ситуация с распространением нового коронавируса во всем мире», — передает агентство слова Ким Чен Ына.

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям о распространении эпидемии КНДР по состоянию на 13 мая в стране выявили 174 440 новых случаев «лихорадки», 21 человек с этим диагнозом умер, еще 81 430 жителей выздоровели. С конца апреля по 13 мая общее количество заболевших по стране составило 524 440 человек, из них 234 630 полностью выздоровели, 288 810 находятся на лечении, а число умерших на данный момент составляет 27.

Лидер КНДР указал, что этот кризис связан в том числе с «некомпетентностью и безответственностью» партийных организаций в обеспечении карантина. Он заявил, что КНДР сможет преодолеть кризис, если сосредоточится на реализации антивирусных мер.

13 мая южнокорейское агентство Yonhap сообщило о вспышке лихорадки в КНДР. По данным агентства, она затронула 350 тыс. человек, из них 162 тыс. уже прошли лечение. При этом не уточнялось, связана ли вспышка с коронавирусной инфекцией.

О первом случае заражения коронавирусом в Северной Корее сообщили 12 мая. Тогда Yonhap писал, что анализы у пациентов взяли 8 мая, результаты показали заражение омикрон-штаммом COVID-19. Затем власти республики объявили о запуске системы вирусного контроля в условиях «максимальной чрезвычайной ситуации». Ким Чен Ын во время заседания политбюро призвал пресечь все пути для распространения инфекции и усилить пограничный контроль.