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В Узбекистане задержана свекровь, убившая невестку ножом в сердце
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентском районе свекровь в ходе ссоры ударила ножом невестку, она скончалась в больнице. У женщины осталось трое детей.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана прокомментировала информацию об убийстве свекровью своей невестки, появившуюся в социальных сетях.

Как говорится в сообщении, 5 мая примерно в 10:00 в Ташкентском районе женщина (1955 г. р.) в ходе разногласия и ссоры с невесткой (1985 г. р., имела троих детей) кухонным ножом нанесла ей удар в область грудной клетки.

С полученным телесным повреждением женщина была доставлена в больницу. Несмотря на помощь врачей, 9 мая она скончалась.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. В отношении обвиняемой выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведёт следственный отдел УВД Ташкентского района, говорится в сообщении.

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