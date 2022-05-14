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В Душанбе прошла встреча глав МИД стран Центральной Азии

CentralAsia (TJ) -  В пятницу, 13 мая, в Душанбе делегация Узбекистана во главе с и.о. министра иностранных дел Владимиром Норовым приняла участие в очередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, сообщил МИД РУз.

Участники мероприятия рассмотрели широкий спектр актуальных вопросов регионального сотрудничества, в том числе в области экономики, повышения эффективности взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, транспорта и транзита, обеспечения региональной безопасности и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой и проведением очередной, четвертой по счету, Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии.

Подчеркнуто, что планируемый к подписанию в рамках предстоящего саммита Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке послужит началом новой эры сотрудничества стран региона.

Стороны выразили единое мнение, что динамичное и взаимовыгодное сотрудничество между странами региона полностью соответствует идее обеспечения устойчивого развития и общего процветания Центральной Азии.

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