Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана обсудили в Душанбе вопросы развития отношений

CentralAsia (UZ) - 13 мая в Душанбе состоялись переговоры и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым.

Встреча организована в рамках очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ в г.Душанбе, сообщил МИД РУз.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что благодаря личным контактам, открытому и доверительному диалогу и твердой политической воле лидеров двух стран, узбекско-кыргызские отношения поднялись на качественно новый уровень.

Стороны подчеркнули, что взаимодействие между Узбекистаном и Кыргызстаном активно развивается, что соответствует духу стратегического партнёрства и добрососедских отношений.

Особо отмечены высокие темпы роста двусторонней торговли между странами.

Главы МИД высоко оценили итоги 4-го заседания Совета руководителей приграничных областей Республики Узбекистан и Кыргызской Республики, проведенного 1 апреля 2022 г. в г. Ош. Отмечена важность полной реализации всех договоренностей, достигнутых в ходе мероприятия.

В ходе переговоров стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития узбекско-кыргызских отношений, в том числе в сфере торговли и инвестиции, промышленной кооперации, транспорта, энергетики, туризма, межрегионального сотрудничества и культуры.

Отдельное внимание было уделено вопросам активизации переговоров по делимитации и демаркации узбекско-кыгызской государственной границы в духе дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Обсужден ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.

Руководители внешнеполитических ведомств подчеркнули твердую приверженность сторон к продолжению курса на всестороннее укрепление двусторонних связей и углубление взаимовыгодного сотрудничества во благо двух братских народов.