экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Киеве проходит первый процесс по военным преступлениям после вторжения России

CentralAsia (CA) -  21-летний Вадим Шишимарин стал первым российским солдатом, представшим перед украинским судом за нарушение законов войны, передает Еuronews.

Взятому в плен военнослужащему-танкисту вменяется в вину убийство безоружного гражданского лица в первую неделю российского вторжения в Украину. По данным следствия, Шишимарин выстрелил в голову 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области, тот скончался на месте. Позже Шишимарин объяснил свои действия тем, что выполнял приказ.

В зале Соломянского районного суда Киева собрались десятки журналистов: к первому процессу о военных преступлениях российских войск в Украине приковано пристальное внимание.

Обвиняемому грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения. Обсудив процессуальные вопросы с адвокатами подсудимого, судьи приняли решение перенести разбирательство на другой день.

Ранее генеральный прокурор Ирины Венедиктова заявила, что её ведомство расследует более 10 700 потенциальных военных преступлений с участием более 600 подозреваемых - российских солдат и государственных чиновников. О большинстве из них стало известно месяц назад, когда российская армия отступила от Киева.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Полмиллиона штыков к осени. Почему Путин не объявляет мобилизацию и какие силы он выставит против Украины, - анализ
  • Украина потратила на военные нужды $8,3 млрд с 24 февраля
  • Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 79 дней военных действий


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com