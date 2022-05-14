В Киеве проходит первый процесс по военным преступлениям после вторжения России

CentralAsia (CA) - 21-летний Вадим Шишимарин стал первым российским солдатом, представшим перед украинским судом за нарушение законов войны, передает Еuronews.

Взятому в плен военнослужащему-танкисту вменяется в вину убийство безоружного гражданского лица в первую неделю российского вторжения в Украину. По данным следствия, Шишимарин выстрелил в голову 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области, тот скончался на месте. Позже Шишимарин объяснил свои действия тем, что выполнял приказ.

В зале Соломянского районного суда Киева собрались десятки журналистов: к первому процессу о военных преступлениях российских войск в Украине приковано пристальное внимание.

Обвиняемому грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения. Обсудив процессуальные вопросы с адвокатами подсудимого, судьи приняли решение перенести разбирательство на другой день.

Ранее генеральный прокурор Ирины Венедиктова заявила, что её ведомство расследует более 10 700 потенциальных военных преступлений с участием более 600 подозреваемых - российских солдат и государственных чиновников. О большинстве из них стало известно месяц назад, когда российская армия отступила от Киева.